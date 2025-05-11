Çanakkale'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Çanakkale'de kasten öldürme suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale’de kasten öldürme suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, firari hükümlü N.Ş. (50), gözaltına alındı.
Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, polis ekiplerince ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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