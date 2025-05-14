Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 farklı kağıda sarılı şekilde, 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Amirliğince, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler M. B. (36) ve U.A (37) yakalandı.

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