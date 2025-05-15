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        Çanakkale'deki yağma operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde polisin düzenlediği yağma operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:55
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        Çanakkale'deki yağma operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde polisin düzenlediği yağma operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Gökçeada'da nitelikli yağma suçuna ilişkin 15 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve 70 personelin katılımıyla önceki gün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan E.A, B.A, Ş.A, M.A, F.A, Ö.Ç, E.Ç, K.Ç ve F.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.Ç, T.A ve C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Gökçeada'da yağma suçu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 9 ev ve 8 araçta arama yapılmış, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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