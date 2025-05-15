Çanakkale'deki yağma operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Zanlılardan E.A, B.A, Ş.A, M.A, F.A, Ö.Ç, E.Ç, K.Ç ve F.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.Ç, T.A ve C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Gökçeada'da nitelikli yağma suçuna ilişkin 15 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve 70 personelin katılımıyla önceki gün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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