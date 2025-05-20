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        Çanakkale Boğazı'nda koruma altındaki sert mercanlar müsilaj tehdidi altında

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale Boğazı'nda 2 bin metrekarelik alanda koruma altında olan Akdeniz mercanı "Cladocora caespitosa", müsilaj tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:09
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        Çanakkale Boğazı'nda koruma altındaki sert mercanlar müsilaj tehdidi altında
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        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale Boğazı'nda 2 bin metrekarelik alanda koruma altında olan Akdeniz mercanı "Cladocora caespitosa", müsilaj tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

        Dardanos açıklarındaki 2 bin metrekarelik alan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) uzman ekibin uzun süreli çalışmaları neticesinde 2021 yılında nesli tükenmekte olan Akdeniz mercanı "Cladocora caespitosa" için Türkiye'deki ilk sert mercan koruma alanı ilan edildi.

        Bugün bazıları 100 yaşın üzerinde olduğu tahmin edilen 800 koloniye ev sahipliği yapan ve Türk boğazlar sistemindeki tek büyük resif habitatı olarak bilinen alanın çevresinde balıkçılık faaliyetleri ve dalış yasaklandı.

        Yasakların etkisiyle Dardanos açıklarındaki bölgede balıkçılık baskısı son 4 yılda azalsa da balıkçılar bölgeye çıpa atmaya, tekneyle ahtapot avcılığına devam ediyor.

        Öte yandan, küresel ısınma ve kirlilik nedeniyle denizlerde yeniden yayılım gösteren müsilajın özellikle asırlık mercanlar üzerindeki olumsuz etkisi de görülüyor.

        Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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