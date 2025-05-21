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        Çanakkale'de polis ekibinin şüpheli aracı takip ederken çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

        Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 03:03 Güncelleme: 21.05.2025 - 03:10
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        Çanakkale'de polis ekibinin şüpheli aracı takip ederken çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
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        Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi ağır yaralandı.

        Kentte şüpheli bir otomobili takibe alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli asayiş ekipleri, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamacayı sürdürdü.

        Ekipler, otomobili Atatürk Caddesi'nde takip ettikleri esnada yolun karşısına geçmek üzere olan ÇOMÜ öğrencisi Doğa G'ye (22) çarptı.

        Ağır yaralanan Doğa G, olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

        Bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden Lapseki ilçesi yönüne kaçtığı tespit edilen araç ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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