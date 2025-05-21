Çanakkale'de polis ekibinin şüpheli aracı takip ederken çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden Lapseki ilçesi yönüne kaçtığı tespit edilen araç ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, otomobili Atatürk Caddesi'nde takip ettikleri esnada yolun karşısına geçmek üzere olan ÇOMÜ öğrencisi Doğa G'ye (22) çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.