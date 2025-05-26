Müzeler Haftası dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde gösteri yapıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde anlamlı bir gösteri düzenlendiği belirtildi.

Çanakkale'de Gelibolu Yarımada'ndaki Şehitler Abidesi'nde Müzeler Haftası dolayısıyla yapılan canlandırma, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izledi.

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