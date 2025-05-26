Müzeler Haftası dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde gösteri yapıldı
Çanakkale'de Gelibolu Yarımada'ndaki Şehitler Abidesi'nde Müzeler Haftası dolayısıyla yapılan canlandırma, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izledi.
Çanakkale'de Gelibolu Yarımada'ndaki Şehitler Abidesi'nde Müzeler Haftası dolayısıyla yapılan canlandırma, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izledi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde anlamlı bir gösteri düzenlendiği belirtildi.
Abideyi ziyarete gelen misafirlerin, Çanakkale Muharebeleri'ni anlatan sürpriz bir gösteriyle karşılaştığı ifade edilen açıklamada, canlandırmayı izleyen ziyaretçilerin duygu dolu anlar yaşadığı kaydedildi.
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