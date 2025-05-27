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        Eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Druganis hayatını kaybetti

        Eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:02
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        Eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Druganis hayatını kaybetti
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        Eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis hayatını kaybetti.

        Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde uzun yıllar metropolit olarak görev yapan Druganis, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Yorgi Kirilios Druganis cenazesi, 29 Mayıs'ta Gökçeada Merkez Panayia Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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