Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de mitolojik giysiler defilesi düzenlendi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeki Adatepe köyünde, halk eğitim merkezi kursiyerlerince hazırlanan tasarımların yer aldığı "Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de mitolojik giysiler defilesi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeki Adatepe köyünde, halk eğitim merkezi kursiyerlerince hazırlanan tasarımların yer aldığı "Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi" yapıldı.

        Taş Mektep'te gerçekleştirilen defilede, Yunan mitolojisindeki giysilerden esinlenilerek geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan 40 tasarım yer aldı.

        Ayvacık Halk Eğitim Merkezinden 25 kursiyerin podyuma çıktığı defile, ilgiyle izlendi.

        Etkinlik kapsamında resim sergisi de açıldı.

        Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ümit Cinay, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında defile düzenlediklerini söyledi.

        Cinay, kursiyerlerin dönüştürülebilir ve atık malzemeleri kullandıkları tasarımlarında, Yunan mitolojisindeki tanrıların giysilerini bugünün modasıyla birleştirdiklerini belirtti.

        Kurs öğretmeni Hatice Karaduman ise defilenin temasını belirlerken, Çanakkale'nin derin tarihsel ve kültürel mirasından ilham aldıklarını ifade etti.

        Truva'nın eşsiz hikayesinin, mitolojik karakterlerin sembolik gücüyle birleşmesiyle hem sanatsal hem de kültürel zenginliğin ortaya çıktığını anlatan Karaduman, her bir kıyafette Truva karakterlerinin hikayesini modern yorumla sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Defileyi, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkan Vekili Bahadır Emre Diken, Ayvacık Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Enver İnanç ve vatandaşlar izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli: KADES'e basacağını sandım
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli: KADES'e basacağını sandım
        Eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Druganis hayatını kaybetti
        Eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Druganis hayatını kaybetti
        Çanakkale'de hasat öncesi pestisit denetimleri ve eğitimleri sürüyor
        Çanakkale'de hasat öncesi pestisit denetimleri ve eğitimleri sürüyor
        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cenazesi Van'a g...
        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cenazesi Van'a g...
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (5)
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (5)
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (4)
        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (4)