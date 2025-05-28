ÇOMÜ Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde Preimplantasyon Genetik Tanı Uygulamaları Birimi açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Tüp Bebek Merkezi bünyesinde, SMA ve DMD gibi genetik hastalıkların, bebek embriyo aşamasındayken teşhis edilmesinin sağlanacağı Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Uygulamaları Birimi hizmete açıldı.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Hastanesinde gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, hem bilimsel bir sorumluluğu hem de insanlığa karşı görevlerini bu birim vasıtasıyla bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüp bebek tedavisinin zahmet gerektiren ve zamanla yarışılması gereken bir konu olduğunu ifade eden Erenoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çanakkale'nin tek tüp bebek merkezi olarak birimi her anlamda güçlendirmeye devam ediyoruz. SMA ve DMD hastalıkları sık sık medyaya da yansıyor. Ne yazık ki çocuklarımız kas hastalıklarına yakalanıyor ve doğumdan sonra zamanla yarışıyorlar. Çok yüksek tedavi ücretleri ve zahmet gerektiren hastalıklar. Dünyaya gözlerini açmamış bir bebeğin yaşadığı bu genetik mutasyon, yalnızca o çocuğun değil ailenin, toplumun, insanlık vicdanının sarsılmasına neden oluyor. Evlenme sürecinden önce bir testle çiftlerin potansiyel yatkınlığı belli oluyor. Çiftler evlendikten sonra bir tüp bebek merkezi ile kontrollü embriyonun oluşturulması noktasında bu rolü üstleneceğiz. Riski olan çiftler lütfen bu risklerini doğanın olasılığına bırakmadan kendilerini bilimin ellerine emanet etsinler."