Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kurt'tan Biga'ya ziyaret

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Biga ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Programına Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı’nı ziyaret ederek başlayan Kurt, ilçede polis sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat’tan ilçede yürütülen emniyet hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi aldı. Emniyet personeliyle bir araya gelen Kurt, personelin motivasyonunu ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında inşaat süreci devam eden yeni ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binasında da incelemelerde bulunan Kurt, yetkililerden binanın son durumu hakkında bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Kurt’un Biga programı, Biga Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir ve Biga Belediye Başkanı Alper Şen’e yapılan ziyaretlerle devam etti.