Çanakkale'de aranan kişi yakalandı

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan denetlemeler kapsamında hakkında, Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması bulunan S.K'yı Turan Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yakaladı.

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