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        Çanakkale'de aranan kişi yakalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:37
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        Çanakkale'de aranan kişi yakalandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan denetlemeler kapsamında hakkında, Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması bulunan S.K'yı Turan Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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