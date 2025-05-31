Gökçeada Ultra Trail düzenlendi

Çanakkale'nin doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Gökçeada Ultra Trail, 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle düzenlenen, Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) yönetmeliğine uygun gerçekleştirilen yarışa katılan sporcular, 5K, 11K, 33K, 44K'lık parkurlarda performans sergiledi.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Intersport Pazarlama Direktörü İlayda Yağmur Saray tarafından, 900 sporcunun katıldığı yarışın startları verildi.

Gökçeada Ultra Trail'de 44K erkeklerde Bilal Öztürk birinci, Güngör Özege ikinci, Uğur Penlivan üçüncü oldu. Kadınlarda da birinciliği Ekaterina Troshanova, ikinciliği Aysel Yalaç Dolay, üçüncülüğü Itır Atadiyen elde etti.

Yarışmanın 33K kategorisi erkeklerde Fatih Topçu birinci, Göksel Çelik ikinci, Yunus Burak Bilcan da üçüncü oldu; kadınlarda Nebahat Yılmaz birinci, Melike Güler Ekerim ikinci, Ekin Polat üçüncü oldu.