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        Çanakkale'de devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 21:58 Güncelleme: 31.05.2025 - 21:58
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        Çanakkale'de devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bulgaristan uyruklu H.A.Y. idaresindeki plakası belirlenemeyen tır, ilçeye bağlı Bolayır bölgesinde yoldan çıkıp sürüklenerek devrildi.

        Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, tır alev aldı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında tır kullanılmaz hale gelirken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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