Gelibolu'daki köy camilerinde bayram temizliği
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki köylerde bulunan camilerde Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik yapılıyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki köylerde bulunan camilerde Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik yapılıyor.
Muhtarlıklar tarafından başlatılan temizliklerde camilere gül suyu döküldü.
Ilgardere Muhtarı Yusuf Erdoğan, çeşmelerde de bakım yaptıklarını belirterek, "Köy camimizin bahçesindeki otları da temizledik. Tazyikli suyla yıkamaları da olacak. Cami içerisindeki halılarımızda silinip, süpürülecek. Bu işlerimiz en geç arife gününe kadar tamamlanacak." dedi.
Muhtarlar Birliği Başkanı Hasan Şen de ilçeye bağlı Ocaklı, Güneyli, Kocaçeşme, Burhanlı ve diğer köylerde de bayram temizliklerinin yapıldığını bildirdi.
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