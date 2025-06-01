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        Gelibolu'daki köy camilerinde bayram temizliği

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki köylerde bulunan camilerde Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:56 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:56
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        Gelibolu'daki köy camilerinde bayram temizliği
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki köylerde bulunan camilerde Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik yapılıyor.

        Muhtarlıklar tarafından başlatılan temizliklerde camilere gül suyu döküldü.

        Ilgardere Muhtarı Yusuf Erdoğan, çeşmelerde de bakım yaptıklarını belirterek, "Köy camimizin bahçesindeki otları da temizledik. Tazyikli suyla yıkamaları da olacak. Cami içerisindeki halılarımızda silinip, süpürülecek. Bu işlerimiz en geç arife gününe kadar tamamlanacak." dedi.

        Muhtarlar Birliği Başkanı Hasan Şen de ilçeye bağlı Ocaklı, Güneyli, Kocaçeşme, Burhanlı ve diğer köylerde de bayram temizliklerinin yapıldığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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