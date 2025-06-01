Çan'da geleneksel köy hayrına 3 bin kişi katıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen hayır yemeğine 3 bin kişi katıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen hayır yemeğine 3 bin kişi katıldı.
Çan'a bağlı Göle köyünde düzenlenen yemek, köy camisinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başladı.
Öğle namazının ardından köy meydanında toplanan 3 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.
Köy muhtarı İdris Tetik, geleneksel hayırlarına katılanlara teşekkür etti.
Hayır yemeğine Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, İYİ Parti Çan İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ile vatandaşlar katıldı.
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