Gelibolu Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.
Gelibolu Belediyesi ekipleri, vatandaşların rahat bayram geçirmesi için hazırlık yaptı.
Mezbahalar, kurbanlık satış yeri, mezarlıklar ve camilerde temizlikler yapılarak hizmete hazır hale getirildi.
Bayram süresince belediye birimlerinde nöbetçi personellerin bulundurulacağı bildirildi.
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