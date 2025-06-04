Çanakkale'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Çanakkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Ezine yönüne giden A.Y'nin kullandığı 34 KGN 65 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle, Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde, aynı yönde giden A.K. idaresindeki 59 AIA 003 ve E.E'nin kullandığı 17 AAE 635 plakalı otomobillere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 KGN 65 plakalı aracın sürücüsü A.Y. ve yolcu M.Y. ile 59 AIA 003 plakalı aracın sürücüsü A.K ve araçtaki yolcular S.K. ile A.K. yaralandı.

Kaza sırasında araçtan fırladığı öğrenilen 4 yaşındaki A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.