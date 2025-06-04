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        Çanakkale'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Çanakkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 21:54 Güncelleme: 04.06.2025 - 22:04
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        Çanakkale'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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        Çanakkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Çanakkale'den Ezine yönüne giden A.Y'nin kullandığı 34 KGN 65 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle, Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde, aynı yönde giden A.K. idaresindeki 59 AIA 003 ve E.E'nin kullandığı 17 AAE 635 plakalı otomobillere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 34 KGN 65 plakalı aracın sürücüsü A.Y. ve yolcu M.Y. ile 59 AIA 003 plakalı aracın sürücüsü A.K ve araçtaki yolcular S.K. ile A.K. yaralandı.

        Kaza sırasında araçtan fırladığı öğrenilen 4 yaşındaki A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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