Çan'da elektrik tellerine çarpan karga yangına neden oldu

Yangının elektrik tellerine çarpan kargının neden olduğu öğrenildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik tellerine çarpan karganın neden olduğu yangın büyümeden söndürüldü.

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