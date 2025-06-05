Çan'da elektrik tellerine çarpan karga yangına neden oldu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik tellerine çarpan karganın neden olduğu yangın büyümeden söndürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik tellerine çarpan karganın neden olduğu yangın büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Tepeköy köyündeki tarım alanında öğle saatlerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar kapsamında yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının elektrik tellerine çarpan kargının neden olduğu öğrenildi.
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