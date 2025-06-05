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        Çan'da elektrik tellerine çarpan karga yangına neden oldu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik tellerine çarpan karganın neden olduğu yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:53 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:53
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        Çan'da elektrik tellerine çarpan karga yangına neden oldu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik tellerine çarpan karganın neden olduğu yangın büyümeden söndürüldü.

        İlçeye bağlı Tepeköy köyündeki tarım alanında öğle saatlerinde yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri ile jandarma sevk edildi.

        Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar kapsamında yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangının elektrik tellerine çarpan kargının neden olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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