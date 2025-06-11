Çanakkale'de zirai atıklarla mücadele sürüyor

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çanakkale İlinde Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" Çan ilçesinde uygulanmaya başlandı.

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında, Çan ilçesine bağlı 21 köyde zirai ilaç kullanımından sonra oluşan ambalaj atıklarının doğaya bırakılmasının önlenmesi amacıyla 27 zirai ambalaj atığı toplama konteyneri yerleştirildi.

Proje kapsamında bugüne kadar 7 ilçedeki 159 yerleşim yerine 329 konteyner yerleştirilirken, 2024 yılı sonu itibarıyla 31 bin 250 kilogram zirai ambalaj atığı toplanarak yetkili geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edildi.