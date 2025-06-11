Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de zirai atıklarla mücadele sürüyor

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çanakkale İlinde Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" Çan ilçesinde uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de zirai atıklarla mücadele sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çanakkale İlinde Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" Çan ilçesinde uygulanmaya başlandı.

        Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında, Çan ilçesine bağlı 21 köyde zirai ilaç kullanımından sonra oluşan ambalaj atıklarının doğaya bırakılmasının önlenmesi amacıyla 27 zirai ambalaj atığı toplama konteyneri yerleştirildi.

        Proje kapsamında bugüne kadar 7 ilçedeki 159 yerleşim yerine 329 konteyner yerleştirilirken, 2024 yılı sonu itibarıyla 31 bin 250 kilogram zirai ambalaj atığı toplanarak yetkili geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'deki Kocabaş Çayı leyleklerin beslenme alanı oldu
        Çanakkale'deki Kocabaş Çayı leyleklerin beslenme alanı oldu
        Küçükkuyu'da depoda çıkan yangın söndürüldü
        Küçükkuyu'da depoda çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, İsrail'in "Madleen" gemisini alı...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, İsrail'in "Madleen" gemisini alı...
        Gelibolu'da metruk ev yangını
        Gelibolu'da metruk ev yangını
        Gelibolu Kaymakamı Abacı veda ziyaretlerine başladı
        Gelibolu Kaymakamı Abacı veda ziyaretlerine başladı
        Çan'da Etili Deresi'ndeki dip temizliği yapılıyor
        Çan'da Etili Deresi'ndeki dip temizliği yapılıyor