Çanakkale'de feribotta sağlık taraması yapıldı

Ayrıca vatandaşlara il ve ilçe genelindeki ücretsiz diyetisyenlik hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Ölçüm sonuçlarına göre, ihtiyaç duyan bireylere sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite artırımı konularında önerilerde bulunuldu.

Eceabat Toplum Sağlığı Merkezince yürütülen çalışmada, sağlık personelleri tarafından vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.

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