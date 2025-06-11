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        Çanakkale'de feribotta sağlık taraması yapıldı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında, Eceabat ile Çanakkale arasında ulaşımı sağlayan feribot hattında vatandaşlara sağlık taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:30
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        Çanakkale'de feribotta sağlık taraması yapıldı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında, Eceabat ile Çanakkale arasında ulaşımı sağlayan feribot hattında vatandaşlara sağlık taraması gerçekleştirildi.

        Eceabat Toplum Sağlığı Merkezince yürütülen çalışmada, sağlık personelleri tarafından vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.

        Ölçüm sonuçlarına göre, ihtiyaç duyan bireylere sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite artırımı konularında önerilerde bulunuldu.

        Ayrıca vatandaşlara il ve ilçe genelindeki ücretsiz diyetisyenlik hizmetleri hakkında bilgi verildi.

        Sigara içenlere de "Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir" mottosuyla sigara bağımlılık testi uygulandı, sigara bırakma polikliniklerine yönlendirme sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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