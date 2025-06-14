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        Çanakkale'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Çanakkale'de jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:36
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        Çanakkale'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Çanakkale'de jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın mesajının ardından jandarmanın kuruluş tarihçesi okundu.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile jandarma ve polis teşkilatı mensupları katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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