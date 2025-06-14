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        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:53 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:55
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        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Hemdemtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan da 4 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına aldı.

        Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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