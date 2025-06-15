Çanakkale'de Karacaören Siteler Bölgesi sakinleri sandığa gitti

Çanakkale'de, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından, Karacaören Siteler Bölgesi'nin Çanakkale Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi için halk oylaması yapılıyor.

Karacaören Siteler Bölgesi'nde oturanlar, belediye hizmetlerinden yararlanabilmek adına, Özlem Kayalı İlkokulu'nda kurulan sandıklara giderek oy kullandı.

Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan referandum saat 08.00'da başladı. Özlem Kayalı İlkokulu'nda referandum için kurulan 7 sandıkta saat 17.00'a kadar 3 bin 60 vatandaşın oy kullanması bekleniyor.

Referandumda kullanılan oyların yüzde 51'i "Evet" çıkarsa bölge Çanakkale Belediyesi sınırları içine dahil edilecek.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı Can Ergun referandum dolayısıyla geldikleri Özlem Kayalı İlkokulu'nda sandık görevlilerini ziyaret ederek, başarılar diledi.