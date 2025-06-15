Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkaleli "örümcek adam" minareleri onararak ekmeğini kazanıyor

        İBRAHİM ÇUBUK - Çanakkale'de yaşayan "örümcek adam" lakaplı Turan Matur, 27 yıldır yurdun dört bir yanındaki minareleri tamir edip boyayarak ekmeğini kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkaleli "örümcek adam" minareleri onararak ekmeğini kazanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM ÇUBUK - Çanakkale'de yaşayan "örümcek adam" lakaplı Turan Matur, 27 yıldır yurdun dört bir yanındaki minareleri tamir edip boyayarak ekmeğini kazanıyor.

        Merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan 4 çocuk babası 47 yaşındaki Turan Matur, gençliğinde camilerde nakış işi yapmaya başladı.

        Daha sonra bir ustasının yardımıyla minare tamiratını öğrenen Matur, kendisini bu alanda geliştirdi. Makara yardımıyla tırmanıp, tamir ve boyasını yapan Matur'a zamanla "örümcek adam" lakabı takıldı.

        Türkiye'nin dört bir yanına giden ve bir minare için ortalama 1 haftasını ayıran Matur, zaman zaman cami içlerinde nakış süslemeleri de yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

        Turan Matur, AA muhabirine yaptığı işten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        İşini keyif alarak yaptığını belirten Matur, "Daha önceleri camilerde nakış yapıyordum. Bir ressamlık var bende. Duvar çizimleri, nakkaşlık yaparken bir minareciyle tanıştık. Allah razı olsun Yakup ustadan mesleği öğrendik. O zamandan bu yana her ikisini de yapıyorum." ifadesini kullandı

        Matur, yükseklik korkusu olanların bu işi yapamayacağını anlatarak, "Yükseklik korkunuz olmaması gerekiyor. Şu an aşağıya ve yukarıya baktığım zaman benim için hepsi birdir. Bunun böyle olması gerekiyor. Yoksa korkan kişi kendi kendisini atar korkudan. Dolayısıyla yükseklik korkusu olmaması gerekiyor." dedi.

        Türkiye'nin her bölgesinde çalıştığını dile getiren Matur, şunları kaydetti:

        "Çağırıyorlar, sürekli çalışıyorum. Her yerde dostlarımız var. Rize'de çalışırken bana 'örümcek adam' lakabını taktılar. O zamandan bu yana bana sürekli 'örümcek adam' diyorlar. 'Minareci Turan' demiyorlar ama 'örümcek adam' denildiğinde daha çok tanınıyorum. Lakabımız oradan gelme. Örümcek adam filminde gördük ki oradaki aktör iplerle, halatlarla yürüyor atlıyor. İstediği yere çıkıyor. Bizim de tesisatımız onunki gibi olduğu için herhalde bize onun için 'örümcek adam' diyorlar. Yükseklikten korkumuz yok belki de bundadır."

        Turan, Türkiye'nin dört bir yanındaki minareleri tamir edip boyamayı gücünün yettiği yere kadar sürdüreceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de Karacaören Siteler Bölgesi sakinleri sandığa gitti
        Çanakkale'de Karacaören Siteler Bölgesi sakinleri sandığa gitti
        Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
        Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
        Ayvacık'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ayvacık'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına al...
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına al...
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın