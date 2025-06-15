Çanakkaleli "örümcek adam" minareleri onararak ekmeğini kazanıyor

İBRAHİM ÇUBUK - Çanakkale'de yaşayan "örümcek adam" lakaplı Turan Matur, 27 yıldır yurdun dört bir yanındaki minareleri tamir edip boyayarak ekmeğini kazanıyor.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan 4 çocuk babası 47 yaşındaki Turan Matur, gençliğinde camilerde nakış işi yapmaya başladı.

Daha sonra bir ustasının yardımıyla minare tamiratını öğrenen Matur, kendisini bu alanda geliştirdi. Makara yardımıyla tırmanıp, tamir ve boyasını yapan Matur'a zamanla "örümcek adam" lakabı takıldı.

Türkiye'nin dört bir yanına giden ve bir minare için ortalama 1 haftasını ayıran Matur, zaman zaman cami içlerinde nakış süslemeleri de yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Turan Matur, AA muhabirine yaptığı işten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İşini keyif alarak yaptığını belirten Matur, "Daha önceleri camilerde nakış yapıyordum. Bir ressamlık var bende. Duvar çizimleri, nakkaşlık yaparken bir minareciyle tanıştık. Allah razı olsun Yakup ustadan mesleği öğrendik. O zamandan bu yana her ikisini de yapıyorum." ifadesini kullandı