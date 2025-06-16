Çanakkale'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralanan diğer sürücü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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