Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi kurtarıldı

Makine dairesindeki yangın gemi personelince söndürülen ve daha sonra Boğaz'da sürüklenmeye başlayan kargo gemisi, "Kurtarma-13" römorkörünce çekilerek Karanlık Liman Bölgesine demirletildi.

Gemi kaptanının haber vermesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-13", "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu bölgeye sevk edildi.

Bahamalar'dan Yalova'ya giden Antigua ve Barbuda bayraklı 120 metre uzunluğunda, 7 bin 252 groston ağırlığındaki kargo gemisi "INDUSTRIALCHALLENGER"ın makine dairesinde Kumkale açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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