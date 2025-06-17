GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Türkmenli köyünde bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.