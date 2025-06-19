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        Çanakkale'de akülü engelli aracıyla gezen kişi başıboş köpeklerden korkup direğe çarptı

        –Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde akülü engelli aracıyla sahilde gezen bir kişi, başıboş köpeklerden korkup kaçmak isterken elektrik direğine çarparak kaza geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:21 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:21
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        Çanakkale'de akülü engelli aracıyla gezen kişi başıboş köpeklerden korkup direğe çarptı
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        –Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde akülü engelli aracıyla sahilde gezen bir kişi, başıboş köpeklerden korkup kaçmak isterken elektrik direğine çarparak kaza geçirdi.

        Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli Mehmet Yıldız (25), Feneraltı sahil yolunda Kılavuzluk İstasyonu önüne geldiği sırada sokak köpeklerinin kendisine doğru yaklaştığını görünce panikle kaçmak istedi. Bu sırada akülü aracıyla elektrik direğine çarpan Yıldız, devrilen aracıyla hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, tedbir amaçlı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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