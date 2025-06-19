Çanakkale'de akülü engelli aracıyla gezen kişi başıboş köpeklerden korkup direğe çarptı
–Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde akülü engelli aracıyla sahilde gezen bir kişi, başıboş köpeklerden korkup kaçmak isterken elektrik direğine çarparak kaza geçirdi.
–Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde akülü engelli aracıyla sahilde gezen bir kişi, başıboş köpeklerden korkup kaçmak isterken elektrik direğine çarparak kaza geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli Mehmet Yıldız (25), Feneraltı sahil yolunda Kılavuzluk İstasyonu önüne geldiği sırada sokak köpeklerinin kendisine doğru yaklaştığını görünce panikle kaçmak istedi. Bu sırada akülü aracıyla elektrik direğine çarpan Yıldız, devrilen aracıyla hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, tedbir amaçlı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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