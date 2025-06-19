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        Gelibolu Tarım ve Orman Müdürlüğü biçerdöver denetimlerini sıklaştırdı

        –Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver kontrollerini yoğunlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:35
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        Gelibolu Tarım ve Orman Müdürlüğü biçerdöver denetimlerini sıklaştırdı
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        –Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver kontrollerini yoğunlaştırdı.

        Bölgede son günlerde artan buğday yangınları nedeniyle denetimlerde özellikle yangın güvenliği ve belge eksikliklerine odaklanılıyor. Biçerdöver operatörlerinin G sınıfı sürücü belgesi veya Biçerdöver Operatör Belgesi'ne sahip olup olmadığı denetlenirken, her araçta en az iki adet, tarihi geçmemiş 6 kilogramlık yangın söndürücü cihaz bulundurulması zorunluluğu da kontrol ediliyor. Bu şartları taşımayan araçların çalışmasına izin verilmiyor.

        Hasat sırasında dane kaybını önlemek amacıyla teknik ekipler tarafından ölçümler yapılarak üreticiler bilgilendiriliyor. Böylece verim kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

        Yangın riskine karşı alınan önlemler kapsamında biçerdöver, balya makinesi ve ot biçme makinelerini kullanan üreticilere anız ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor. Özellikle ormanlara bitişik hububat alanlarında, hasat sonrası 5 ila 10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bantlar oluşturulması gerektiği vurgulanarak, köy muhtarları ve çiftçilere bilgilendirme yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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