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        Çanakkale'de icra müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen icra müdürü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:31
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        Çanakkale'de icra müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen icra müdürü tutuklandı.

        Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca, icra müdürü M.K. hakkında, icra dosyası olan kişilerin dosyalarını lehlerine çözümlendirmek, işlemlerini hızlandırmak veya kolaylaştırmak için maddi menfaat temin ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, M.K'nın icralık olan kişilerden, başka bir aracıyla rüşvet talep ettiği tespit edildi.

        Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, icra müdürü M.K. ile rüşvete aracılık ettiği belirlenen T.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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