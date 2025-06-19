Çanakkale'de icra müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen icra müdürü tutuklandı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca, icra müdürü M.K. hakkında, icra dosyası olan kişilerin dosyalarını lehlerine çözümlendirmek, işlemlerini hızlandırmak veya kolaylaştırmak için maddi menfaat temin ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, M.K'nın icralık olan kişilerden, başka bir aracıyla rüşvet talep ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, icra müdürü M.K. ile rüşvete aracılık ettiği belirlenen T.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.