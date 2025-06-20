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        Kartalkaya'daki yangında ölen mühendisin adı Çanakkale'deki ortaokulda oluşturulan yenilikçi sınıfa verildi

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan'ın adı, Çanakkale'deki Gazi Ortaokulu'nda oluşturulan yenilikçi sınıfa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:01
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        Kartalkaya'daki yangında ölen mühendisin adı Çanakkale'deki ortaokulda oluşturulan yenilikçi sınıfa verildi
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan'ın adı, Çanakkale'deki Gazi Ortaokulu'nda oluşturulan yenilikçi sınıfa verildi.

        Okulda düzenlenen törende öğrenciler gösteri sundu.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı konuşmada, Mercan'ın başarılı bir makine mühendisi olduğunu söyledi.

        Mercan'ın yangında gösterdiği davranışın asla unutulmayacağını dile getiren Toraman, "Bu sınıfta öğrenim gören evlatlarımız da kendilerini geleceği hazırlamak için daha çok fırsatlar bulacaktır. Öğrencilerimiz burada bu eğitimleri alırken yalnızca bilgi temelli değil iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olma konusunda Alp'i örnek alacaklardır." dedi.

        Anne Ceyhan Mercan da oğlunun isminin sınıfta yaşatılmasının acılarını hafifletmese bile kalplerinde onur ve gurur yaşatacağını ifade ederek, "Bu okulda yetişecek çocukların sadece bilgiyle değil vicdanla da büyüyeceklerine inanıyorum. Alp'in adı burada umutla, bilgiyle ve inançla yaşayacaktır." diye konuştu.

        Konuşmalar ile kurdele kesiminin ardından sınıf gezildi.

        Daha sonra Vali Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve Alp Mercan'ın annesi Ceyhan Mercan, öğrencilere karne dağıttı.

        Öte yandan, kentte 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 10 bin 861 okul öncesi, 25 bin 802 ilkokul, 24 bin 152 ortaokul ve 21 bin 845 ortaöğrenim olmak üzere 82 bin 660 öğrenci karne aldı.

        - Arkadaşıyla hayatını kaybetmişti

        Özel şirkette makine mühendisi olarak çalışan Alp Mercan (25) ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otel'e gitmişti.

        Otelin aynı katında konaklayan iki yakın dost, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangınla uyanmıştı. Dumanların arasından ilerleyerek binadan çıkan arkadaşlar, daha sonra yangında mahsur kalanları kurtarmak için yeniden otele girmişti.

        Liseden bu yana birbirinden ayrılmayan iki arkadaş, insanlara yardım edebilmek için çabaladıkları esnada alevlerin arasında kalarak birlikte can vermişti.

        Yiğit Gençbay ile Alp Mercan, Ankara'da düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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