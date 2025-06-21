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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Çanakkale tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:16
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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        Çanakkale tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Kayacık köyleri arasında kalan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterler ile yer ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek veriyor.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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