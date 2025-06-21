Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Kayacık köyleri arasında kalan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterler ile yer ekipleri bölgeye sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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