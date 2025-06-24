Çanakkale'de üreticilere bitki koruma ürünlerinin kullanımı ve denetimleri anlatıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünlerinin doğru ve kontrollü kullanımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Biga Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısına, il ve ilçe müdürlüklerinin konu uzmanı teknik personelleri, bitki koruma ürünü bayileri ve üreticiler katıldı.

Toplantıda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren tarafından hasat öncesi pestisit denetimleri, insansız hava araçları ile bitki koruma ürünü uygulamaları ve yasaklı aktif maddeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bu yılın "Kalıntı ile Mücadele Yılı" ilan edildiği hatırlatan Eren, hasat öncesi yapılan pestisit denetimlerinin önemine dikkati çekerek, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin mutlaka ruhsatlı olması gerektiğini vurguladı.

İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen bitki koruma ürünleri uygulamalarında, uygulama öncesi il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden mutlaka izin alınması gerektiği ifade eden Eren, izinsiz uygulamalara karşı yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.