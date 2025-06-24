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        Çanakkale'de üreticilere bitki koruma ürünlerinin kullanımı ve denetimleri anlatıldı

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünlerinin doğru ve kontrollü kullanımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:39 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:39
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        Çanakkale'de üreticilere bitki koruma ürünlerinin kullanımı ve denetimleri anlatıldı
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        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünlerinin doğru ve kontrollü kullanımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Biga Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısına, il ve ilçe müdürlüklerinin konu uzmanı teknik personelleri, bitki koruma ürünü bayileri ve üreticiler katıldı.

        Toplantıda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren tarafından hasat öncesi pestisit denetimleri, insansız hava araçları ile bitki koruma ürünü uygulamaları ve yasaklı aktif maddeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

        Bu yılın "Kalıntı ile Mücadele Yılı" ilan edildiği hatırlatan Eren, hasat öncesi yapılan pestisit denetimlerinin önemine dikkati çekerek, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin mutlaka ruhsatlı olması gerektiğini vurguladı.

        İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen bitki koruma ürünleri uygulamalarında, uygulama öncesi il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden mutlaka izin alınması gerektiği ifade eden Eren, izinsiz uygulamalara karşı yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

        Toplantıda ayrıca çeltik üretim alanlarında yapılan herbisit uygulamalarının, diğer tarım parsellerine zarar verme riski taşıdığına dikkat çekilerek, özellikle rüzgarlı ve sıcak hava koşullarında ilaçlama yapılmaması gerektiği üreticilere hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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