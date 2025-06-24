Çanakkale'de gıda işletmelerinde karekod uygulaması başlatıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenilirliğini artırmak amacıyla gıda işletmelerinde karekod Uygulaması hayata geçirildi.

Uygulama sayesinde, market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde tüketiciler gıda işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabilecek.

Uygulama kapsamında, tüketiciler, mobil cihazlarına yükledikleri "Tarım Cebimde" uygulaması aracılığıyla işletmelere yerleştirilen karekodları okutarak, işletmenin kayıt/onay numarası, unvanı, adresi ve en son denetim tarihi gibi bilgilere erişebilecek.