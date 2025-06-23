Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Yayaköy köyü Ovalar mevkisinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, orman bölge ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekili alandaki yangına ilk müdahaleyi 18 Mart Termik Santrali itfaiye ekibi yaptı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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