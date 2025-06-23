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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:38 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:38
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Yayaköy köyü Ovalar mevkisinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, orman bölge ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekili alandaki yangına ilk müdahaleyi 18 Mart Termik Santrali itfaiye ekibi yaptı.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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