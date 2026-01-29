Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Barış Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Bu arada, binanın çatısında tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.
