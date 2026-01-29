Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 13:50 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:53
        Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Barış Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Bu arada, binanın çatısında tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

