Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:52 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak durduruldu.

        Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"

        Benzer Haberler

        ÇOMÜ heyetinden Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret
        ÇOMÜ heyetinden Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret
        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Kuzu'dan Dardanos Orman Kampı'na ilişkin açık...
        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Kuzu'dan Dardanos Orman Kampı'na ilişkin açık...
        Çanakkale'de 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde yakalandı
        Çanakkale'de 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde yakalandı
        Torik tezgahlara geç geldi ama yüzleri güldürüdü
        Torik tezgahlara geç geldi ama yüzleri güldürüdü
        Çanakkale'de kursiyerler Gazzeli çocuklar için örüyor
        Çanakkale'de kursiyerler Gazzeli çocuklar için örüyor
        Çanakkale'de anneden oğluna böbrek nakli Oğluna böbreğini bağışlayan anne:...
        Çanakkale'de anneden oğluna böbrek nakli Oğluna böbreğini bağışlayan anne:...