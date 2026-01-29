AK Parti Çanakkale İl Başkanı Kuzu'dan Dardanos Orman Kampı'na ilişkin açıklama

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, özelleştirme süreciyle gündeme gelen Dardanos Orman Kampı'nda kıyı kenar çizgisinin hassasiyetle korunacağını, gerekli terkler yapılarak arazinin yüzde 45'lik geniş bir bölümünün tamamen halkın kullanımına bırakılacağını bildirdi.



Kuzu, yaptığı açıklamada, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde, Dardanos Orman Kampı ile ilgili süreci birinci ağızdan tüm detaylarıyla ele aldıklarını belirtti.



Çanakkale'de bir süredir devam eden tartışmaların ve siyasi polemiklerin ötesinde, hemşerilerin zihnindeki soru işaretlerini gidermek, yanlış bilgilerin önüne geçmek adına sürecin nihai halini ve gerçek verileri bizzat paylaşmayı görev bildiğini ifade eden Kuzu, şunları kaydetti:



"Öncelikle şu gerçeği kabul etmeliyiz. Dardanos Orman Kampı, bugüne kadar sadece Orman Genel Müdürlüğü personelinin kullanımına tahsis edilmiş kapalı bir alan olduğu için Çanakkale halkı burada denize giremiyor, mevcut imkanlardan faydalanamıyordu. Bu süreçle birlikte, alanın sadece belirli bir kurumun tekelinde kalması devri sona eriyor. Görüşmemiz sonucunda aldığımız en net bilgi şudur, burası konut alanı olmayacaktır. Aksine, şehrimizin turizm potansiyelini artıracak, istihdam sağlayacak ve doğrudan halkımızın kullanabileceği nitelikli bir turizm tesisi olarak değerlendirilecektir. Bölge, sadece dar bir kesimin kullanımında kalmak yerine, modern bir vizyonla tüm halkımızın hizmetine sunulacaktır."



Kuzu, halkın en çok merak ettiği sahil kullanımı konusunda ise "Kıyı kenar çizgisi hassasiyetle korunacak, gerekli terkler yapılarak arazinin yüzde 45'lik geniş bir bölümü tamamen halkımızın kullanımına bırakılacaktır. Hemşehrilerimiz bu geniş sahilde hiçbir ücret ödemeden özgürce denize girebilecek, yürüyüş yapabilecek ve aileleriyle kaliteli zaman geçirebilecektir." ifadesini kullandı.

