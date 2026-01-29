Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu

        Çanakkale'de sağanak etkili oldu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:43
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor.

        Sağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.

        Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

