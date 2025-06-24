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        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Baştürk'ten özel bakım merkezine ziyaret

        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özge Sargın ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ersin Çoban, ildeki kurumsal bakım hizmeti sunan yataklı devlet kurumlarına yönelik ziyaretler kapsamında Çanakkale Özel Bakım Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:15 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:15
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        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Baştürk'ten özel bakım merkezine ziyaret
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        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özge Sargın ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ersin Çoban, ildeki kurumsal bakım hizmeti sunan yataklı devlet kurumlarına yönelik ziyaretler kapsamında Çanakkale Özel Bakım Merkezini ziyaret etti.

        Ziyarette, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde ikamet edenlerin tıbbi ihtiyaçları yerinde değerlendirildi. Kurum yetkilileriyle yapılan görüşmede, müdürlükten iletilen talepler alındı.

        Ayrıca 80 yaş ve üzeri bireyler ile yatağa bağımlı hastaların kamu sağlık tesislerine başvuru yapmadan gıda, ilaç ve bez gibi sağlık raporlarının Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) üzerinden düzenlenebileceği aktarıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkez ilçe başta olmak üzere tüm ilçelerdeki benzer kurumlara yönelik bilgilendirme ziyaretlerinin süreceği bildirildi.

        Öte yandan, merkezden hizmet alan bir vatandaş, kendi yaptığı Atatürk portresini İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk’e takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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