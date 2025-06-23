Çanakkale'de yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı

Yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirilen açıklamada, yangına neden olduğu tespit edilen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Çanakkale'de çıkan arazi yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

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