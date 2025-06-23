Çanakkale'de yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı
Çanakkale'de çıkan arazi yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale'de çıkan arazi yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Merkez ilçesine bağlı Işıklar köyü Ayıtlıdere mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangının ekiplerin çalışması sonucu söndürüldüğü belirtildi.
Yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirilen açıklamada, yangına neden olduğu tespit edilen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
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