Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada'da deniz dibi temizliği gerçekleştirildi

        Gökçeada Liman Başkanlığı koordinasyonunda ve Gökçeada Belediyesinin destekleriyle deniz dibi temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada'da deniz dibi temizliği gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gökçeada Liman Başkanlığı koordinasyonunda ve Gökçeada Belediyesinin destekleriyle deniz dibi temizliği yapıldı.

        Gönüllü dalgıçlar Selim Konya, Barış Dayanç, Servet Gökçe Bozkurt ile belediye personeli tarafından deniz dibinden bir kamyon dolusu otomobil lastiği ve atık çıkarıldı.

        Gökçeada Belediyesinden yapılan açıklamada, doğaya ve deniz ekosistemine katkı sağlayan tüm katılımcılara ve etkinliğe katılanlara teşekkür edildi.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Baki Usta katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de Taşra Bilişim İstişare Toplantısı yapıldı
        Çanakkale'de Taşra Bilişim İstişare Toplantısı yapıldı
        Çan'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü
        Çan'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de eşini bıçaklayan kocanın saldırı anı güvenlik kamerasında
        Çanakkale'de eşini bıçaklayan kocanın saldırı anı güvenlik kamerasında
        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...
        Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de arazide çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de arazide çıkan yangın söndürüldü