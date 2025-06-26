Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada Müftülüğünden yetimlere karne hediyesi

        Gökçeada Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı yetim çocuklara karne hediyesi dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada Müftülüğünden yetimlere karne hediyesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gökçeada Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı yetim çocuklara karne hediyesi dağıttı.

        Müftülük, Türk Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin destekleri ile yapılan organizasyon yetimlerin yüzünün gülmesi amaçlandı.

        Gökçeada Müftüsü Muharrem Altınhan yaptığı açıklamada "Yetim Gülerse Dünya Güler " sözleriyle yardımlaşmanın önemini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        İzmir'de alevlerle mücadele!
        İzmir'de alevlerle mücadele!
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Yenice'de çöplük yangını söndürüldü
        Yenice'de çöplük yangını söndürüldü
        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası; boğaz trafiği normale döndü (2)
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası; boğaz trafiği normale döndü (2)
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası; boğaz trafiğe kapatıldı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası; boğaz trafiğe kapatıldı
        Çanakkale'de orman yangını (5)
        Çanakkale'de orman yangını (5)
        Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi
        Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi