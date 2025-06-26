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        Çanakkale'de orman yangınlarına karşı bilinçlendirme eğitimi verildi

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) !Orman Yangınları Bilinçlendirme Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:11
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        Çanakkale'de orman yangınlarına karşı bilinçlendirme eğitimi verildi
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        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) !Orman Yangınları Bilinçlendirme Eğitimi" düzenlendi.

        Troia Kültür Merkezi'ndeki eğitime, ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tanju Güdük, İsmail Ceylan ve Sinan Karabulgu ile çok sayıda idari personel katıldı.

        Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Ferhat Özbek tarafından verilen eğitimde, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınları, müdahale süreçleri ve önleyici tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler anlatıldı.

        Özbek, etkin mücadele için eğitimli ve bilinçli bireylerin önemine dikkati çekerek, tüm katılımcılardan duyarlılıkla hareket etmelerini istedi.

        ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal da üniversitenin orman yangınları ve afet yönetimi konularındaki çalışmalarını anlattı.

        Yangınlara karşı kurulan kamera sistemleri, temin edilen teknik ekipmanlar ve personele yönelik gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi veren Ünal, bu alandaki farkındalık düzeyinin artırılmasının önemini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

        Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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