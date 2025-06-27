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        Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı

        Çanakkale Valiliği, kentte fırtına uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:53
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        Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı
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        Çanakkale Valiliği, kentte fırtına uyarısında bulundu.

        Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren, Çanakkale il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, saatte 70 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

        Fırtınanın aynı gün gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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