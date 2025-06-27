Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı

Açıklamada, saatte 70 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren, Çanakkale il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

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