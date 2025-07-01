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        Çanakkale'de "Müfettiş Gelişim Eğitimi" başladı

        –Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Müfettiş Gelişim Eğitimi" programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:41
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        Çanakkale'de "Müfettiş Gelişim Eğitimi" başladı
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        –Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Müfettiş Gelişim Eğitimi" programı başladı.

        Güzelyalı köyünde bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki programının açılışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan’ın konuşmalarıyla başladı.

        Açılışta, programın amacı ve içeriğine ilişkin bilgi verilerek, katılımcılara yönelik iyi dilek ve temenniler iletildi.

        Eğitime, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı müfettişler, eğitimciler ve ilgili birim görevlileri katıldı.

        Eğitim programı, 5 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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