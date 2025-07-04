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        Çanakkale'de "Tarihi Alan"ın 19. yüzyıldaki demografik yapısı gün yüzüne çıkarıldı

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, "Tarihi Alan"ın 19. yüzyıldaki demografik ve sosyo-ekonomik yapısının kapsamlı şekilde ele alındığı eser yayınlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:31
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        Çanakkale'de "Tarihi Alan"ın 19. yüzyıldaki demografik yapısı gün yüzüne çıkarıldı
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, "Tarihi Alan"ın 19. yüzyıldaki demografik ve sosyo-ekonomik yapısının kapsamlı şekilde ele alındığı eser yayınlandı.

        Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Eceabat'ın Nüfus Defterleri-1" adlı çalışma, Osmanlı'nın 19. yüzyıldaki nüfus sayımlarına dayanarak bölgenin demografik ve sosyo-ekonomik yapısını kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

        Eser için devlet arşivlerinde yer alan 1841 ve 1844 yıllarına ait nüfus defterleri titizlikle incelendi. Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış bu belgeler, günümüz Türkçesi'ne aktarılarak araştırmacıların ve tarih meraklılarının kullanımına sunuldu.

        Yapılan çalışma sayesinde Gelibolu Yarımadası'nın 19. yüzyıldaki yerleşim yapısı, nüfus yoğunluğu, etnik ve dini dağılımı ile sosyo-ekonomik durumu detaylı şekilde ortaya kondu. Bu değerli kaynak, hem akademik araştırmalar hem de bölgenin tarihine ilgi duyanlar için önemli bir başvuru eseri niteliği taşıyor.

        Esere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın resmi sitesi olan www.canakkaletarihialan.gov.tr de yer alan yayınlar bölümünden ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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