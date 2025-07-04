GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çan'ın Dondurma köyünde tarım arazisinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 7 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 1 dozer ve 98 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, biçerdöverden kaynaklanan yangın nedeniyle operatör hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, yangın bölgesine gelerek Dondurma köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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