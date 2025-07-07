Ayvacık'ta yangından etkilenen alanlarda hasar tespiti çalışmaları yapılıyor

–Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Kösedere köyü yakınlarında bozuk orman alanında dün çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yangın, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 hayvan damı, 2 römork ve çok sayıda tarım aleti zarar gördü.

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yanan alanlarda inceleme yaparak zarar gören yapılar ve ekipmanlarla ilgili tespit çalışmalarına devam ediyor.