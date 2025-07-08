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        Çanakkale'de biçerdöver denetimleri gerçekleştiriliyor

        Çanakkale'de il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bağlı ekipler, biçerdöver, balya ve ot biçme makinelerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:14
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        Çanakkale'de biçerdöver denetimleri gerçekleştiriliyor
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        Çanakkale’de il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bağlı ekipler, biçerdöver, balya ve ot biçme makinelerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde artan hava sıcaklıkları, kuvvetli rüzgar ve düşük nem oranlarının yangın riskini ciddi şekilde artırdığı vurgulandı.

        Açıklamada, yangınların en büyük nedeninin ihmal ve dikkatsizlik olduğu vurgulanarak, hasat döneminde kullanılan tarım makinelerinde oluşabilecek kıvılcım ve teknik arızaların büyük yangınlara yol açabileceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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