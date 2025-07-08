Çanakkale'de biçerdöver denetimleri gerçekleştiriliyor
Çanakkale'de il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bağlı ekipler, biçerdöver, balya ve ot biçme makinelerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale’de il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bağlı ekipler, biçerdöver, balya ve ot biçme makinelerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde artan hava sıcaklıkları, kuvvetli rüzgar ve düşük nem oranlarının yangın riskini ciddi şekilde artırdığı vurgulandı.
Açıklamada, yangınların en büyük nedeninin ihmal ve dikkatsizlik olduğu vurgulanarak, hasat döneminde kullanılan tarım makinelerinde oluşabilecek kıvılcım ve teknik arızaların büyük yangınlara yol açabileceği ifade edildi.
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